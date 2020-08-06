В этом году из-за закрытых границ большое количество россиян отправились на отдых на курорты Кубани и Крыма. Из-за массового скопления людей на юге России резко выросло количество случаев инфицирования «кишечным гриппом», то есть ротавирусной инфекцией. Врач-эпидемиолог Ольга Растокина рассказала РИАМО, как защититься от болезни и можно ли справиться с инфекцией без госпитализации.

– Ольга, расскажите, как можно распознать ротавирусную инфекцию?

– Болезнь начинается с подъема температуры, тошноты, диареи и длится до семи дней. Дети, особенно груднички, переносят болезнь очень тяжело, велик риск опасного осложнения – обезвоживания. Оно наносит серьезный удар по всем системам жизнедеятельности маленького организма. Самый распространенный путь заражения – фекально-оральный.

Схема выглядит очень просто: человек сходил в туалет, потом не помыл руки и тут же дотронулся до поверхности, скажем, дверной ручки. Этого достаточно, чтобы вирус начал распространяться и заражать окружающих людей.

Характерно, что сам больной может не подозревать о наличии вируса в организме. Люди часто заражаются от вирусоносителей, иначе говоря, тех, кто болеет в скрытой манифестной форме. Взрослые «награждают» инфекцией детей, дети – взрослых, и так по кругу.

В особой группе риска – дети с рождения до 5 лет и люди старше 60. У малышей иммунитет только формируется, у пожилых людей он ослаблен, присутствуют хронические болезни, способные усугубить течение болезни. Дети старше 5 лет, подростки, взрослые люди переносят вирус чуть легче.

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– Сейчас ротавирус – «бич» пляжей на юге России. Когда ротавирусом болеют чаще, летом или зимой?

– Как ни странно, подъем острой заболеваемости всеми кишечными инфекциями (не обязательно ротавирусом) мы регистрируем в холодное время года: в осенне-зимний и весенний периоды. Хотя локальные вспышки встречаются круглогодично, особенно в местах массового скопления людей. Ситуация на черноморских пляжах – прямое тому подтверждение. Там, где есть один больной ротавирусом, всегда могут появиться и другие.

Плюс, насколько мне известно, на черноморских курортах проблема усугубляется устройством очистных сооружений, они устаревшие и плохо справляются со своими задачами, в итоге сточные воды попадают в море.

Но вовсе не обязательно, что отдыхающие страдают именно ротавирусной инфекцией. Есть десятки других видов кишечных палочек, способных вызывать расстройства и болезни. Точный диагноз могут поставить только после лабораторных исследований.

– Где обычно заражаются люди? На пляже, в столовых?

– Как правило, заражаются через предметы обихода, воду, молоко и молочные продукты. Несмотря на то, что в городах многоступенчатая очистка воды, вирус хорошо себя чувствует в водопроводной воде, выживая в ней до 60 суток. Во внешней среде: на песке, открытых поверхностях, предметах обихода – палочка живет примерно месяц.

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– В бассейне есть риск «поймать» ротавирус?

– В больших городских спортивных объектах, аквапарках – однозначно нет. Там за качеством воды следят очень строго, постоянно берут пробы, сдают их в лаборатории. Отмечу, что способы очистки со временем изменились, стали лучше и безопаснее для человека. По старинке хлоркой бассейны давно никто не чистит. Однако за все бассейны гостиниц, отелей, частные пансионаты, где построены искусственные водоемы, говорить не буду. Это зависит от владельцев бизнеса, их отношения к гигиене и санитарным нормам.

– Можно ли лечить ротавирусную инфекцию самостоятельно?

– Ни в коем случае! Болезнь лечится исключительно под наблюдением педиатра в условиях стационара. Там же проводится лабораторная диагностика: у больного берут анализ фекалий, определяют вид, группу, концентрацию кишечной инфекции. К тому же в домашних условиях практически невозможно проследить, сколько ребенок потерял жидкости с рвотой или поносом. Маленьким детям до года, а иногда и старше, от обезвоживания часто ставят капельницы.

При тяжелой форме ротавирусной инфекции для докторов важна каждая минута, так что вызывайте отряд скорой помощи, немедленно ложитесь в больницу. От госпитализации, на мой взгляд, отказываются только безумные родители.

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– Расскажите про методы профилактики ротавирусной инфекции.

– Маленькие дети часто заражаются, случайно глотнув воды из водоема, взяв в рот песка вместе с игрушкой. Проследить за этим бывает невозможно, но если вы увидели – заставьте ребенка обильно прополоскать рот чистой питьевой водой. Малышу иногда одного глотка воды хватает, чтобы заболеть тяжелой формой болезни.

Также советую выбирать пляжи, где есть табличка «Купаться разрешено». Разрешение дает гарантию, что с пляжа берут пробы, проверяют воду на кишечные палочки, и, если их концентрация превышена, то место для купания закрывают.

– Многие мамы, стремясь оградить ребенка от кишечной болезни, постоянно промывают игрушки растворами-антисептиками, моют ручки в квартире и предпринимают другие меры. Это оправданно?

– Да, убираться в доме, мыть игрушки, протирать поверхности, соблюдать все правила гигиены в доме важно. Но все-таки гораздо важнее приучить ребенка постоянно мыть руки, особенно после туалета, прогулки на улице. Недаром ротавирус часто называют «болезнью грязных рук». Сейчас, в период пандемии коронавируса, у людей появилась хорошая привычка мыть руки. На мой взгляд, она поможет защититься не только от COVID-19, но и от кишечных заболеваний.

Скажу больше – с момента начала пандемии количество заболеваний кишечными инфекциями упало в два раза, если сравнивать цифры за аналогичный период прошлого года.

К сожалению, в случае с ротавирусом нельзя выпить препарат и пойти с легким сердцем купаться. Профилактического лекарства от кишечной инфекции не существует. Правила гигиены в этом случае – самая лучшая защита.