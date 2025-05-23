Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами доступа к Х

Пользователи платформы X по всему миру столкнулись с масштабными перебоями в работе. По данным сервиса Downdetector , сбой начался около 21:00 по московскому времени и затронул десятки стран.

Наибольшее число жалоб поступило из США, где зафиксировано более 1300 сообщений о проблемах с доступом. Жители Великобритании, Канады, Франции и других стран также сообщают о невозможности пользоваться основными функциями соцсети.

Это уже не первый серьезный сбой с момента переименования Twitter в X после покупки Илоном Маском. В прошлый раз подобные проблемы были связаны с масштабными изменениями в архитектуре платформы.

Представители компании пока не прокомментировали ситуацию. Технические специалисты работают над устранением неполадок, но точные сроки восстановления нормальной работы не называются. Многие пользователи временно переключились на альтернативные платформы в ожидании возобновления доступа.