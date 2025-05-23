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В Донецке началось строительство первого за 11 лет многоэтажного жилого дома

В центре Донецка заложен фундамент 23-этажного жилого комплекса, который станет первым высотным зданием, построенным в городе за последние 11 лет. Об этом сообщает газета «Известия» .

Новый дом рассчитан на 152 квартиры и будет включать подземный паркинг. Согласно планам, сдача объекта запланирована на вторую половину 2026 года.

«В составе жилого комплекса предусмотрены детский сад, поликлиника и еще 9 жилых домов», — рассказал Владимир Сергеев, заместитель директора по строительству.

На строительной площадке трудятся более 50 рабочих, преимущественно жителей Донецкой Народной Республики. Материалы поставляют местные предприятия.

Этот проект знаменует начало масштабной программы восстановления жилого фонда Донецка после боевых действий. Ранее ВСУ предпринимали попытки атаковать город, но были отброшены от его границ.

Власти рассчитывают, что реализация этого проекта станет важным шагом в нормализации жизни в столице ДНР.