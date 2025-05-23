ЕС потребовало от Белграда четкого выбора в пользу евроинтеграции

Во время визита в Белград верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Сербия как кандидат в члены Евросоюза стоит перед судьбоносным геостратегическим выбором, сообщает РБК .

«Я действительно не понимаю, почему нужно стоять бок о бок с человеком, который ведет эту ужасную войну на Украине», — заявила глава европейской дипломатии. При этом она признала, что Вучич представил свою аргументацию, включая переговоры о долгосрочном газовом контракте с Россией.

Сербский лидер в ответ заверил, что страна остается приверженной европейскому пути, но будет защищать свои национальные интересы.

«Сербия способна внести вклад в общеевропейские ценности, одновременно сохраняя стратегическое партнерство с другими странами», — парировал Вучич.

Как отметила Каллас, несмотря на стратегическую цель вступления в ЕС, «нет коротких путей к членству» — Сербии предстоит сделать четкий цивилизационный выбор между Востоком и Западом. Этот вопрос становится все более актуальным на фоне растущего давления как со стороны Брюсселя, так и Москвы.

Инцидент с визитом сербского президента в Москву, осложненный запретом прибалтийских стран на пролет его самолета, вызвал новую волну дискуссий о двойственной политике Белграда. В Кремле такой шаг назвали «актом героизма», тогда как в Брюсселе предупредили о возможных последствиях для процесса евроинтеграции Сербии.