РИАМО - 28 мар. Американская киноакадемия присудила премии «Оскар». В категории «Лучший фильм» победила лента «CODA: ребенок глухих родителей», сообщает Газета.ru.

Исполнитель роли отца семейства, глухонемой артист Трой Коцур стал обладателем «Оскара» в номинации «Лучший актер второго плана».

«Лучшим актером года» стал Уилл Смит за роль в фильме «Король Ричард», а лучшей актрисой признали Джессику Честейн, сыгравшую в фильме «Глаза Тэмми Фэй».

Фильм «Дюна» режиссера Дени Вильнева был удостоен 6 наград за работу художника-постановщика, операторскую работу, монтаж, визуальные эффекты, звук и саундтрек. Музыку для киноленты написал композитор Ханс Циммер.

Мультфильм «Энканто» стал лучшим анимационным фильмом. В этой номинации он обошел ленты «Лука», «Райя и последний дракон», «Митчеллы против машин» и «Побег».

В номинации «Лучший игровой короткометражный фильм» победило «Долгое прощание», а «Лучшим документальным короткометражным фильмом» была признана лента «Королева баскетбола». «Лучшим анимационным короткометражным мультфильмом» признали мультфильм «Стеклоочиститель». За эту номинацию также боролась лента «Боксбалет» российского режиссера Антона Дьякова.

Вручение премии «Оскар» состоялось в 94-й раз. Торжественная церемония прошла в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.

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