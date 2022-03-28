РИАМО - 28 мар. На 94-й церемонии вручения кинопремии «Оскар», которая прошла в Лос-Анджелесе, голливудский актер Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока за неуместные слова о своей супруге, сообщает Газета.ru.

Во время объявления претендентов на премию в категории «Лучший документальный фильм» ведущий пошутил о «короткой прическе» Джады Пинкетт-Смит. После этого Уилл Смит встал со своего места в зале, поднялся на сцену, ударил Рока по лицу и вернулся обратно.

Джада Пинкетт-Смит страдает аутоимунным заболеванием, у нее диагностирована алопеция - выпадение волос.

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