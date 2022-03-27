РИАМО - 27 мар. Климатическая катастрофа может произойти в мире из-за отказа европейских стран от российского газа и увеличения поставок американского сжиженного природного газа, сообщает радио Sputnik.

Как рассказала газете The Guardian старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club Келли Шихан, мир должен не резко увеличивать добычу ископаемого газа, а переходить на доступную чистую энергию.

«Разрешение на расширение новых и расширенных мощностей по экспорту газа зафиксирует десятилетия зависимости от рискованного летучего ископаемого топлива и приведет к катастрофе для нашего климата и уже перегруженных сообществ побережья Персидского залива», – считает Шихан.

Ранее некоторые страны Европы сообщили, что намерены отказаться от российского газа. Их решение вызвано началом военной спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Ряд других стран заявляют, что полностью отказаться от российского газа невозможно.