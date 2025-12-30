сегодня в 03:57

В ОАЭ осудили попытку атаки ВСУ на резиденцию Путина

Объединенные Арабские Эмираты осудили попытку атаки Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина. ОАЭ выразили солидарность с российским лидером, правительством и народом страны, сообщает RT .

В Абу-Даби отметили недопустимость таких действий, сделав акцент на угрозе, которую они несут безопасности и стабильности.

«Министерство вновь подчеркнуло непоколебимое неприятие ОАЭ всех форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности», — заявил эмиратский МИД.

Утром 29 декабря российские системы ПВО отразили массированную атаку беспилотников над Новгородской областью. Сначала, до 07:00 по московскому времени, удалось сбить 18 украинских дронов, которые направлялись к президентской резиденции. Затем, в период с 07:00 до 09:00, было уничтожено еще 23 вражеских БПЛА.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что не поддерживает решение Киева атаковать госрезиденцию Путина. При этом президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что ВСУ не наносили никаких атак.

