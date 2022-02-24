РИАМО - 24 фев. Президент РФ Владимир Путин в специальном телеобращении заявил, что Россия проведет в Донбассе военную операцию. Ее целью будет защита мирного населения. Об этом сообщают «Известия».

«Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», - сказал Путин.

Он добавил, что еще одна цель спецоперации – предание суду тех, кто ответственен за кровавые преступления против людей.

Решение принято в соответствии с договорами о дружбе и взаимопомощи, которые были подписаны с Донецкой и Луганской народными республиками.

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