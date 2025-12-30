Россиянам рассказали о перерасчете пенсий в наступающем году

Профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что повышение выплат в следующем году затронет всех пенсионеров, сообщает агентство « Прайм ».

На 7,6% проиндексируют страховые пенсии — сразу с 1 января. Это соответствует прогнозу инфляции за 2025 год.

Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости превысит 27 тыс. рублей, а стоимость одного пенсионного балла составит 156,76 рубля.

«Это повышение носит всеобщий характер и коснется в том числе работающих пенсионеров, которые с 2026 года вновь включаются в систему ежегодной индексации», — рассказал профессор.

С 2026 года пенсия неработающих пенсионеров возрастет на 7,6%. С февраля поднимут пенсии с учетом инфляции за прошлый год, а с апреля — увеличат социальную выплату после пересмотра по данным Социального фонда, сообщила РИАМО генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

Так, средний размер пенсии по старости составит 27 117 рублей. До 9 584,69 рубля увеличится и фиксированная часть пенсионного обеспечения. А стоимость одного пенсионного балла поднимут до 156,76 рубля, говорит эксперт.

