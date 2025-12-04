Эксперт рассказала, как изменится пенсия неработающих россиян в 2026 году

С 2026 года пенсия неработающих пенсионеров возрастет на 7,6%. С февраля поднимут пенсии с учетом инфляции за прошлый год, а с апреля — увеличат социальную выплату после пересмотра по данным Социального фонда, сообщила РИАМО генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

Так, средний размер пенсии по старости составит 27 117 рублей. До 9 584,69 рубля увеличится и фиксированная часть пенсионного обеспечения. А стоимость одного пенсионного балла поднимут до 156,76 рубля, говорит эксперт.

Например, учитель музыки Юлия отработала 20 лет и накопила 40 пенсионных баллов. В 2025 году пенсия женщины составляет:

8 907,7 + 40 × 145,69 = 14 735,3 рубля.

В 2026 году пенсионная выплата Юлии возрастет и составит:

9 584,69 + 40 × 156,76 = 15 855,09 рубля.

При этом правительство утверждает, если по итогам 2025 года годовая инфляция превысит 7,6%, то пенсии доиндексируют до процента увеличения цен, напоминает эксперт.

Если пенсия ниже прожиточного минимума в регионе, то вместе с ней выплачивают социальную доплату, которая считается по прожиточному минимуму. Обычно обе выплаты повышаются одинаково. Но в 2026 году пенсии проиндексируют на 7,6%, а прожиточный минимум — на 6,8%, отмечает эксперт.

«Поэтому сначала увеличат пенсию на 7,6%, а затем — доплату на 6,8%», — подчеркивает Агаева.

