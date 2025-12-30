Беженка Галина Кулик рассказала, что операторы дронов ВСУ запускали беспилотники во дворах многоквартирных домов в Красноармейске в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА Новости .

«Когда пришли у нас в подвал, в бомбоубежище, пришли ВСУ. Это дронщики были, во дворе запускали», — рассказала она.

Ранее российский президент Владимир Путин утром в субботу посетил один из пунктов управления войск специальной военной операции, где провел совещание по обстановке в зоне боевых действий.

Помимо этого, командиры группировок войск «Центр» и «Восток» представили главе государства доклад о ходе выполнения боевых операций, включая освобождение городов Димитров в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области.

