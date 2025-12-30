ЦРУ нанесло удар по портовому объекту на побережье Венесуэлы

В начале декабря ЦРУ нанесло удар беспилотником по портовому сооружению на побережье Венесуэлы. Это стало первым известным случаем атаки США на цель внутри этой страны, сообщает RT со ссылкой на CNN.

Отмечается, что объект якобы использовался для хранения наркотиков и их перегрузки на суда для дальнейшей отправки.

«В момент удара на объекте никого не было, поэтому жертв не было… Разведывательную поддержку операции оказывали Силы специальных операций США…», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп неоднократно допускал возможность ударов, в том числе по территории Венесуэлы, обвиняя власти этой страны в недостаточной борьбе с наркотрафиком. По данным The New York Times, еще в августе им была подписана закрытая директива, санкционирующая применение военной силы против картелей. После этого в Карибский регион были переброшены значительные силы ВМС США во главе с авианосцем. За последние месяцы американские военные уничтожили у побережья более 20 катеров, в результате чего погибли около 100 человек. Власти Колумбии заявили, что в ходе одной из операций был убит местный рыбак, а не наркоторговец.

Ранее, 16 декабря, Трамп объявил о приказе блокировать все подсанкционные танкеры, следующие в Венесуэлу и из нее, а также назвал власти этой страны «иностранной террористической организацией».

