сегодня в 03:15

Американский патрульный самолет заметили над Черным морем недалеко от Сочи

Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon США заметили в небе над Черным морем недалеко от Сочи, сообщает RT .

По данным портала Flightradar24, самолет вылетел из Болгарии, пролетел над Черным морем мимо Крыма.

Воздушное судно развернулось у Сочи и полетело обратно.

Ранее самолет Военно-морских сил Мексики потерпел крушение при заходе на посадку в районе города Галвестон в американском штате Техас.

