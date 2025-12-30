Американский патрульный самолет заметили над Черным морем недалеко от Сочи
Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon США заметили в небе над Черным морем недалеко от Сочи, сообщает RT.
По данным портала Flightradar24, самолет вылетел из Болгарии, пролетел над Черным морем мимо Крыма.
Воздушное судно развернулось у Сочи и полетело обратно.
