сегодня в 03:34

Самолет ВМС Мексики потерпел крушение при заходе на посадку в Техасе

Самолет Военно-морских сил Мексики потерпел крушение при заходе на посадку в районе города Галвестон в американском штате Техас, сообщает РИА Новости .

Самолет выполнял миссию по медицинской поддержке в координации с фондом Michou y Mau.

Отмечается, что на борту самолета находились 8 человек — 2 пилота и 6 пассажиров, в том числе ребенок, нуждавшийся в лечении ожогов.

Самолет выполнял «военно-медицинский» рейс и приближался к международному аэропорту Шоулза в условиях густого тумана.

Ранее в штате Северная Каролина в результате авиакатастрофы погибли люди. Предполагается, что среди жертв может быть знаменитый автогонщик и победитель NASCAR Грег Биффл, его близкие и другие спортсмены.

