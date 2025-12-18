В Северной Каролине рухнул самолет Cessna C550, погибли люди

В штате Северная Каролина в результате авиакатастрофы погибли люди. Предполагается, что среди жертв может быть знаменитый автогонщик и победитель NASCAR Грег Биффл, его близкие и другие спортсмены, сообщает SHOT .

По данным Федерального управления гражданской авиации, самолет Cessna C550 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Стейтсвилла. Причины трагедии будут расследованы экспертами FAA и Национального совета по безопасности на транспорте. В качестве вероятной причины аварии называют сложные метеоусловия: осадки, низкую облачность и ограниченную видимость.

По предварительным данным, воздушное судно принадлежало известному гонщику Грегу Биффлу. Местные СМИ сообщают, что на борту могли находиться сам Биффл, его супруга и дочь, а также другие спортсмены. Точное число погибших пока не установлено. Аэропорт Стейтсвилла обычно обслуживает ряд гоночных команд NASCAR.

На месте крушения ведутся масштабные поисково-спасательные мероприятия. Движение по дорогам в районе катастрофы полностью остановлено.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.