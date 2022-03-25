РИАМО - 25 мар. На базе Государственного гуманитарно-технологического университета пройдет с 25 по 27 марта пройдет Весенняя школа командного состава студенческих отрядов Московской области, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

Бойцы Российских студенческих отрядов, 60 командиров и комиссаров со всего Подмосковья пройдут комплексное обучение по совершенствованию управленческих, лидерских и творческих навыков.

В школе командного состава участники РСО ознакомятся с общероссийским и региональным опытом организации трудовых проектов, также им предстоит работа в малых группах, устные презентации, лекционные и интерактивные занятия, мастер-классы, деловые игры и квест.

Кроме того, участники 27 марта напишут экзамен в тестовой форме для получения сертификата. Каждый студенческий отряд также защитит проект по стратегии развития своей деятельности.

«Подобные обучающие мероприятия необходимы, они помогают обменяться опытом, узнать что-то новое, усовершенствовать знания. Наша молодежь развивается, и нам нужно идти в ногу со временем», – заявил руководитель РСО Московской области Павел Ковалев.

По его словам, школа студенческих отрядов помогает организаторам молодежного движения получить отклик от ребят и определить актуальные интересы молодежи.