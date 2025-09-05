Редкая птица снесла яйцо на футбольном поле и сорвала ряд матчей в Австралии

В пригороде Канберры временно приостановлены спортивные мероприятия на одном из футбольных полей комплекса Джеррабомберры. Причиной стало появление яйца охраняемого вида птиц прямо на центральной линии игровой площадки, сообщает РБК со ссылкой на 9News.

По данным Службы национальных парков и дикой природы Нового Южного Уэльса, запрет на использование поля может продлиться до месяца. Агрессивная по своей природе ржанка, находящаяся под защитой закона, выбрала для гнездования весьма неудобное для спортсменов место.

Специалисты по охране природы изначально не рекомендовали трогать кладку, что вынудило организаторов перенести запланированные матчи на альтернативные площадки.

Возобновление игр на этом поле станет возможным только после вылупления птенца или когда эксперты одобрят безопасное перемещение яйца в более подходящее место.