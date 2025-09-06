Праздник бесстыжих: День рыжих отмечают в России 6 сентября

Одна из дат, когда во всем мире отмечают День рыжих, — 6 сентября. Но есть и другие аналогичные праздники.

Например, в Соединенных Штатах 5 ноября отмечают Национальный день рыжих. Также 26 мая есть Всемирный день рыжих. Существует еще и Международный день рыжих людей, его отмечают 8 сентября.

6 сентября в День рыжих всем россиянам с этим цветом волос следует объединиться. В некоторых странах в этот праздник организовывают фестивали. В кафе и ресторанах устраивают акции для людей с этим цветом волос.

День рыжих призван напомнить их об уникальности. Рыжеволосых людей, по некоторым данным, на планете около 1-2%.

В эту дату каждый человек с таким цветом волос должен вспомнить, что уникален. Также нужно поблагодарить природу за врожденную красоту.

А еще в России рыжих в шутку называют «людьми без души» и «рыжими-бесстыжими».