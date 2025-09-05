сегодня в 22:47

В подвале Третьяковской галереи в Москве произошел пожар

В Москве произошло задымление в подвальном помещении Инженерного корпуса Третьяковской галереи, расположенного в Лаврушинском переулке, сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев.

Предварительно известно, что спасатели эвакуировали 11 человек и в настоящее время занимаются поиском источника возгорания.

На данный момент неизвестно, что стало причиной возгорания. Информации о пострадавших не поступало.

