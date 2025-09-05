Мантуров: РФ стала единственной в мире страной, которая сама производит самолеты

Россия стала единственным государством в мире, где налажен выпуск всех без исключения комплектующих для авиационной техники. Соответствующее заявление сделал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, пишет ТАСС .

Отвечая на вопросы представителей СМИ, Мантуров подтвердил информацию, что Россия — единственная страна в мире, которая наладила полный цикл производства самолетов, пояснив, что такое достижение было вынужденной мерой, а не изначальной целью.

Первый заместитель председателя правительства подчеркнул уникальность российской ситуации, указав, что ни одна другая страна не обладает полностью независимым производством всех авиационных компонентов.

В начале 2000-х годов Россия активно стремилась к международному сотрудничеству в авиастроении, что отразилось в проекте «Сухой Суперджет». Позднее при разработке магистрального самолета МС-21 доля российского участия была увеличена, хотя кооперация с зарубежными партнерами сохранялась.

Российские специалисты полностью отвечали за программное обеспечение и математические расчеты, но некоторые приборы и агрегаты закупались за рубежом.

«Сегодня (5 сентября — ред.) полетел самолет SJ-100 в Комсомольске-на-Амуре в полностью импортозамещенной версии, включая двигатель ПД-8, который сегодня уже начал серийно производиться», — отметил Мантуров.