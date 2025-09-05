Митволь обратился с просьбой о помиловании после приговора за мошенничество

Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь, который отбывает 4,5-летний срок за финансовые махинации при строительстве метрополитена в Красноярске, подал прошение о помиловании, об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

Согласно материалам дела, осужденный направил запрос президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать его, применив соответствующий акт.

Московский областной суд отклонил ходатайство о смягчении наказания, посчитав доводы Митволя неубедительными. Судебная инстанция отметила, что наличие гарантийного письма и предложения о помиловании не являются достаточным основанием для удовлетворения просьбы осужденного и не влияют на корректность выводов суда первой инстанции.

Бывший чиновник получил тюремный срок за мошенничество. Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанном со строительством метрополитена. Согласно решению суда от 14 сентября 2023 года, Митволь проведет 4,5 года в местах лишения свободы.

Следствие установило, что при реализации проекта красноярского метро было незаконно присвоено свыше 900 миллионов рублей. Подозреваемый находился под стражей с июля 2022 года.