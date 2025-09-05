Митволь не смог оспорить приговор по делу о мошенничестве в Верховном суде РФ

Верховный суд РФ не стал менять приговор бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю, осужденному по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС .

Митволя в 2023 году признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Его приговорили к лишению свободы сроком на 4 года и 6 месяцев.

Адвокаты Митволя назвали приговор слишком суровым. Они попытались обжаловать его. Защита мужчины планировала добиться того, чтобы ему заменили лишение свободы на условное осуждение или принудительные работы.

Однако Верховный суд РФ оставил приговор в силе.

Митволя арестовали в 2022 году по обвинению в хищении 900 млн рублей во время строительства метро в Красноярске. Мужчина признал свою вину. В прошлом году экс-замглавы Росприроднадзора этапировали из СИЗО в колонию Подмосковья.