Бизнесмена Митволя этапировали в колонию в Подмосковье

Председатель совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» (ТИСИЗ) Олег Митволь, которого осудили за мошенничество при строительстве метро в Красноярске на 4,5 года лишения свободы, этапировали из СИЗО в Красноярске в колонию в Подмосковье, сообщает ТАСС .

Защита Митволя продолжает обжаловать приговор, ему будут пробовать заменить наказание на принудительные работы.

«Этапирован в колонию в Московскую область. Мы продолжаем обжаловать — в августе жалобу на приговор рассмотрит Восьмой кассационный суд в Кемерове, также в суде в Московской области», — отметил адвокат бизнесмена Михаил Шолохов.

По словам Шолохова, они планируют добиваться, чтобы Митволю заменили лишение свободы на условное осуждение или принудительные работы. В Красноярском крае это практически невозможно.

Олега Митволя арестовали в июле прошлого года. Его подозревают в хищении более 900 млн рублей при строительстве метрополитена в Красноярске.