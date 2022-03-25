РИАМО - 25 мар. По нацпроекту «Жилье и городская среда» в Богородском округе две семьи, переселяющихся из аварийного жилья, получили первые сертификаты на приобретение новой жилплощади в регионе, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Субсидии были предоставлены семьям из Ногинска и Старой Купавны. Будут расселены два аварийных помещения площадью почти 110 кв. м.

По сертификату стоимость одного квадратного метра составляет примерно 84 тыс. рублей. Минимальная оплачиваемая площадь составляет 33,5 кв. м. Субсидию можно потратить на приобретение квартиры или строительство дома в Подмосковье.

Право на данную меру поддержки имеют собственники помещений в домах, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года и включены в областную программу переселения.

В 2021 году в Подмосковье была ускорена реализация программы расселения домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Благодаря жилищным сертификатам срок реализации программы был сокращен с четырех до двух лет. Завершить переселение людей в новое комфортабельное жилье планируется к концу 2023 года.