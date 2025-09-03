Более 670 человек переселят из аварийного дома в Сергиевом Посаде

Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, д. 69, который построен в рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» и в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни», поставлен на государственный кадастровый учет. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона Подмосковья.

В дом будет расселен 671 человек из 272 аварийных помещения, общей площадью 11 047,33 кв. м.

Адреса расселяемых домов:

г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 3, 5, 13;

г. Краснозаводск, 1 мая, д. 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 27;

г. Сергиев Посад, проезд. Хотьковский, д. 17;

г. Сергиев Посад, ул. Школьная, д. 19;

г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 3, 4;

г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 20;

г. Сергиев Посад, ул. Московская, д. 14;

г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 79, 81, 82.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.