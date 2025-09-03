В Коломне прошел урок мужества

Представитель коломенского отделения ассоциации ветеранов СВО Подмосковья и глава городского округа Коломна Александр Гречищев провели урок мужества для учеников 2 «в» школы № 14. Отцы двух девочек из этого класса сейчас выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы живем в непростое время, когда Россия особо нуждается в достойных гражданах. От лица тех, кто защищал и в настоящее время защищает Родину, поздравляю вас, ребята, с новым учебным годом! Желаю расти талантливыми, активными, целеустремленными, всесторонне развитыми, настоящими патриотами — на благо нашей страны», — отметила Лариса Павлихина.

Лариса Павлихина — ветеран боевых действий, прошедшая служебную командировку в Донецкую Народную Республику. За смелость и самоотверженность при выполнении служебного долга по поддержанию законности и порядка в сложнейших условиях награждена медалями «За отличие в службе» I, II и III степеней по линии МВД России.

После увольнения по выслуге лет Лариса Николаевна продолжает служить обществу — она прошла обучение по приглашению от программы «Время Героев» и работает в образовательном учреждении городского округа Коломна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.