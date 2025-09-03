В Солнечногорске стартовала вакцинация против гриппа

Кампания по вакцинации детского и взрослого населения от гриппа началась в городском округе Солнечногорск. Она продлится три месяца. Привиться можно бесплатно в поликлиниках и амбулаториях округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Прививки ставят отечественными препаратами при отсутствии противопоказаний. Для взрослых используют трехвалентные вакцины «Совигрипп» и «Флю-М», а для детей до 18 лет — «Ультрикс Квадри». Они защищают от ожидаемый штаммов гриппа. Предварительная запись для процедуры не требуется — достаточно обратиться в регистратуру.

«Вакцинация помогает сформировать коллективный иммунитет во время эпидемического сезона. Используемые в поликлиниках округа вакцины хорошо зарекомендовали себя: на протяжении нескольких сезонов они показали эффективную профилактику гриппа», — сообщила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В Поваровской поликлинике с начала кампании отмечают рост спроса на вакцинацию у жителей. Как сообщили в медучреждении, лучшее время для прививки — начало сентября, чтобы успел сформироваться иммунитет.

«Вакцинация пользуется спросом, уже по первым дням видно, как охотно идут люди. Население стало осознаннее относиться к своему здоровью, особенно после эпидемии коронавируса. В 2024 году в Поваровской поликлинике вакцинировали порядка 4500 взрослых и 1300 детей», — сказал и. о. заведующего Поваровской поликлиникой Денис Пожалуйстин.

Сделать прививку можно в поликлиниках с 8:00 до 20:00, амбулаториях — с 8:00 до 19:00, а также фельдшерских акушерских пунктах. Помимо этого, вакцинация организована в школах, детских садах, на предприятиях городского округа.

«Я только что привился от гриппа. Делаю это ежегодно. Вся процедура заняла 5 минут, персонал был вежливым и приветливым. Важно ответственно относиться к здоровью своему, семьи, окружающих людей», — поделился депутат совета депутатов городского округа Солнечногорск Алексей Захаров.

«У меня сегодня выходной, я пришла вакцинироваться. Я делаю это уже много лет после тяжелого заболевания. Теперь я вообще не болею, и прививку переношу очень легко», — сказала жительница Поварово Ольга Александровна.

Врачи напоминают, что у процедуры есть противопоказания: наличие респираторных заболеваний или их признаков, недавно перенесенные вирусные инфекции, обострение хронических болезней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.