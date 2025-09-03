Дзюдоисты Подмосковья стали призерами первенства мира в Болгарии

Подмосковные спортсмены удостоились четырех бронзовых наград на первенстве мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет в Болгарии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В весовой категории до 55 килограммов Алексей Топтыгин из городского округа Щелково в первой схватке одолел представителя Грузии Алекси Гулуа. Затем россиянин взял верх над дзюдоистом из Армении Шаваршем Нахапетяном. В ¼ стадии финала мирового первенства подмосковный спортсмен уступил итальянцу Маттео Гуаланди, но продолжил борьбу за «бронзу» в рамках утешительных встреч. В первой утешительной встрече Алексей Топтыгин оказался сильнее израильтяна Тома Дубровского. И в схватке за третье место он нанес поражение Иво Галенкову из Болгарии.

​Ещё одну бронзовую награду для Московской области завоевал Тимур Алиев из городского округа Щелково. Он выступал в весовой категории до 81 килограмма. В первой схватке подмосковный дзюдоист победил Юн-Чхи Хсиеха из Тайваня. В 1/8 стадии финала был повержен бразилец Руан Васконцелос. В четверть финале Тимур Алиев успешно прошел немецкого борца Константина Дистеля, а в полуфинале проиграл будущему победителю первенства мира Иномжону Бакходирову из Узбекистана. В малом финале за «бронзу» Тимуру Алиеву противостоял его товарищ по сборной России Рамазан Хидиров. По итогам встречи победу одержал спортсмен из Московской области.

​Также подмосковные дзюдоисты Тимур Алиев и Артур Саркисян из городского округа Химки в составе национальной сборной завоевали бронзовую медаль командных соревнований в рамках первенства мира. Сборная нашей страны победила сборные Казахстана, Бразилии и Польши, но уступила команде из Монголии. Победителем командного турнира стала сборная Японии.

​Первенство мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет проходило в столице Болгарии городе София с 27 по 31 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.