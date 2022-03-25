РИАМО - 25 мар. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после выхода России из Совета Европы отпали ограничения по введению в стране смертной казни, однако этот вопрос нужно решать исходя из ситуации, сообщает РИА Новости.

По его словам, теперь все будет зависеть от криминогенной обстановки в стране. Если все будет спокойно, то причин для возвращения смертной казни нет.

«Это вопрос очень сложный. Он мировоззренческий, философский, нравственный. Можно по-разному относиться к смертной казни. Естественно, точки зрения всегда были противоположные. Но как минимум можно сказать сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы», — отметил Медведев.

Он добавил, что введение смертной казни - вопрос не только правовой, но и религиозный. Медведев напомнил, что разные религии относятся по-разному к такой мере наказания.

Россия приняла решение выйти из состава Совета Европы в марте этого года. Это связано с давлением Запада на РФ после начала военной спецоперации на Украине.

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