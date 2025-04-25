Фото - © Актриса Анна Снаткина на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля в кинотеатре "Россия"/РИА Новости

сегодня в 08:43

Актрисы Андрейченко и Снаткина пришли в необычных нарядах на закрытие ММКФ

Актрисы Наталья Андрейченко и Анна Снаткина посетили в необычных нарядах закрытие 47-го Московского международного кинофестиваля. Он шел с 17 по 24 апреля, сообщает aif.ru .

Андрейченко была одета во «что-то многослойное в стиле вареной джинсы». Образ артистки оказался похож на Мэри Поппинс.

Фото - © Актриса Наталья Андрейченко на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля в кинотеатре "Россия"./РИА Новости

Снаткина была в «восточном образе». Актриса надела плащ черного цвета, а волосы собрала в пучок.

Во время Московского международного кинофестиваля в 25 залах российской столицы прошло 333 сеанса. Их посетили около 40 тыс. зрителей. Они смотрели 200 фильмов из 50 государств мира.

Закрытие фестиваля посетили в том числе Анна Калашникова, актеры Дмитрий Дюжев, Егор Кончаловский, Екатерина Гусева, Анна Матисон, Ирина Безрукова, Наталья Андрейченко, Виктор Васильев, Людмила Артемьева, Алла Сигалова, Марина Ворожищева и другие.

В феврале 2025 года президент России Владимир Путин присвоил Анне Снаткиной звание заслуженной артистки РФ.