Резкое похолодание придет в Центральную Россию 1 мая

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Тишковец: дождливая и холодная погода будет в Центральной России 1 мая

1 мая в Центральной России ожидается резкое похолодание. Придет дождливая и холодная погода, рассказал РИА Новости синоптик Евгений Тишковец.

Май в Центральной России вряд ли начнется с тепла.

В Москве апрель закончится холодом. Не исключено, что выпадет мокрый снег или будут заморозки.

Тишковец в своем Telegram-канале написал, что 1 мая в Центральную Россию придет североатлантический циклон. Он принесет пасмурную, дождливую, а также прохладную погоду. Ночью будет от 2 до 7 градусов, а днем — от 8 до 13 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что 25 апреля в Московском регионе будут гроза и дождь.