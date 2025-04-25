Гидрометцентр РФ: гроза и дождь будут в Московском регионе 25 апреля

Днем 25 апреля в Москве и области будет от 15 до 17 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В пятницу днем в Московском регионе будет облачная с прояснениями погода. Ожидается недолгий дождь. В области возможна местами гроза. Ветер западный, северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от двух до четырех градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями. По области будут осадки. Ветер северо-западный от 7 до 12 метров в секунду.

Ранее больше трети от месячной нормы апреля по осадкам выпало в Подмосковье.