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Больше трети от месячной нормы апреля по осадкам выпало в Подмосковье

За последние 12 часов в подмосковном Можайске выпало 7 мм осадков, а в Истре — 13 мм, это составляет свыше трети, или 40%, от месячной нормы апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

Он добавил, что утром в четверг остатки фронтальной системы с дождями находятся вдоль южных границ Московской области.

Также в четверг в Московском регионе местами может пройти дождь, столбики термометров покажут плюс 18 — плюс 20 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд назвал апрель в Центральной России сумасшедшим, так как погода в середине этой весны бросается из крайности в крайность, а температура скачет от мартовских показателей к июльским.