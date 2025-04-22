Синоптик назвал апрель в Центральной России сумасшедшим

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал апрель в Центральной России в апреле этого года сумасшедшим, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что погода бросается из крайности в крайность, а температура скачет от мартовских показателей к июльским.

«Уникальный, экстремально уникальный апрель, потому что происходило шарахание погоды из крайности в крайность», — отметил синоптик.

По прогнозам, рекорды температуры такого апреля в Центральной России будут наблюдаться до среды.

Ранее сообщалось, что уже в среду на севере ЦФО в Твери, Ярославле, Ростове начнется похолодание. Холодный атмосферный фронт дойдет в четверг до центральных областей европейской части страны, а до Воронежа, Курска, Липецка похолодание дойдет только в пятницу.

До пятницы на юге ЦФО будет держаться температура в +25…+27 градусов, возможны кратковременные грозовые дожди. К пятнице температура опустится на 4-5 градусов. В Смоленске, Ярославле и Владимире летняя жара продержится только до среды, осадков не ожидается.