Россиянам ответили, когда в ЦФО придет похолодание

Руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что погода в центре европейской части России на этой неделе изменится, сообщает MIR24.TV .

«Первая половина недели примет эстафету у жарких выходных. Эксклюзивно теплая для апреля погода задержится еще на несколько дней. Потом пройдет холодный атмосферный фронт и произойдет похолодание», — заявил эксперт.

Уже в среду на севере ЦФО в Твери, Ярославле, Ростове начнется похолодание. Холодный атмосферный фронт дойдет в четверг до центральных областей европейской части страны, а до Воронежа, Курска, Липецка похолодание дойдет только в пятницу.

До пятницы на юге ЦФО будет держаться температура в +25…+27 градусов, возможны кратковременные грозовые дожди. К пятнице температура опустится на 4-5 градусов. В Смоленске, Ярославле и Владимире летняя жара продержится только до среды, осадков не ожидается.