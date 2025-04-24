Дождь и до +20 градусов ожидается в Московском регионе в четверг

Общество

В Подмосковье и столице в четверг температура составит плюс 18 — плюс 20 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При облачной с прояснениями погоде местами пройдет кратковременный дождь.

Северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на предстоящих выходных в Москве может пойти мокрый снег, а в Подмосковье местами могут быть заморозки.