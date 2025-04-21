Ливни и заряды мокрого снега: синоптик рассказал о погоде в Москве на неделю

На выходных в Москве может пойти мокрый снег. В Московской области местами могут быть заморозки, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале .

В столице был установлен третий рекорд тепла подряд и четвертый за апрель, однако уже со вторника погода начнет портиться: появится облачность, во второй воловине дня могут пройти кратковременные ливни, гроза, будет душно.

В среду ожидается еще один рекорд жары — плюс 25 градусов. В четверг продавит холодный фронт с грозами и ливнями. Температура воздуха под утро составит от плюс 8 до плюс 13, а днем воздух прогреется от плюс 15 до плюс 20 градусов. В пятницу ожидается от плюс 5 до плюс 10 ночью, а от плюс 11 до плюс 16 днем.

В субботу в течение суток температура не превысит 10 градусов тепла, вечером опустится до 0 градусов. Пройдут аномальные ливни, а в конце дня ожидаются заряды мокрого снега. В воскресенье также будет холодно, в Подмосковье могут быть заморозки до минус 1 градуса.

Ранее сообщалось, что в период с 18 по 22 апреля в Московском регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Аномальная жара может спровоцировать грозу с дождем в российской столице и в Подмосковье днем 22 апреля.