Аномальная жара может спровоцировать грозу с дождем в Московском регионе

Гроза с дождем может прогреметь в Москве и Подмосковье 22 апреля

В период с 18 по 22 апреля в Московском регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Аномальная жара может спровоцировать грозу с дождем в российской столице и в Подмосковье днем 22 апреля, об этом говорится на сайте Гидрометцентра России .

В Москве в период с 12:00 до 21:00 ожидается гроза и дождь. Жителям города и туристам рекомендуют соблюдать меры осторожности и не выходить на улицу в период сильной непогоды. Если это избежать невозможно, рекомендуется сохранять бдительность и не передвигаться вблизи деревьев и ненадежных конструкций.

Аналогичное предупреждение в связи с возможной грозой ввели и для Подмосковья. В период с 12:00 до 21:00 в некоторых округах Московской области возможна гроза с дождем. Населению Подмосковья также рекомендуется сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

«Оранжевый» уровень погодной опасности в Московском регионе прекратит действие в 21:00 22 апреля. До этого момента среднесуточная температура воздуха может повышаться на 7 и более градусов выше нормы.