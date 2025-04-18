«Оранжевый» уровень опасности ввели в Московском регионе из-за аномальной жары

В Москве и Подмосковье до вечера 22 апреля будет сохраняться очень высокая температура воздуха. В связи с этим в Московском регионе ввели «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России .

По данным синоптиков, примерно до 21 часа 22 апреля в Москве будет аномально жарко. Среднесуточная температура будет превышать климатическую норму минимум на 7 градусов. В Подмосковье аномальная жара также сохранится до вечера 22 апреля.

Аналогичные предупреждения ввели в Тверской, Владимирской, Костромской и Рязанской областях ЦФО.

«Оранжевый» уровень погодной опасности — это потенциально опасная погода, во время которой могут возникнуть стихийные бедствия с причинением ущерба населению. В этот период рекомендуется сохранять внимательность и не нарушать правил пожарной безопасности, особенно при работе с открытым огнем.

Ранее москвичей предупредили о надвигающейся грозе. Предупреждение об ухудшении погоды будет действовать до 9 часов 19 апреля.