Москвичей предупредили о надвигающейся грозе

В ближайшие 2 часа в Москве ожидается гроза с ветром, порывы которого будут достигать 12–14 м/с. Опасная погода будет сохраняться до 9 часов 19 апреля, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Автомобилистам рекомендовали быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, а также избегать резких маневров, не обгонять других участников движения, чтобы не создавать опасных ситуаций.

Машины рекомендуется оставлять вдали от деревьев и шатких конструкций, которые могут упасть на транспорт при резких порывах ветра.

Пешеходам на улице рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Нельзя оставлять детей без присмотра.

В экстренных ситуациях следует обращаться за помощью по номерам 101 и 112, единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-31-01.

Ранее в Московском регионе синоптики ввели «желтый» уровень погодной опасности в связи с грозой, которая может обрушиться на Москву и Подмосковье вечером 18 апреля.