Первая весенняя гроза может прогреметь в Москве и Подмосковье 18 апреля

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили, что 18 апреля может пройти первая в текущем году гроза. В связи с этим в Московском регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В Москве «желтый» уровень начнет действовать 18 апреля с 21 часа. Предупреждение сохранит актуальность до 9 часов 19 апреля в связи с возможной грозой.

Аналогичное предупреждение о погодной опасности в связи с первой грозой ввели и в Московской области. Жителям Подмосковья рекомендуется быть максимально внимательными в период с 21 часа 18 апреля до 9 часов 19 апреля.

Ранее сотрудники МЧС РФ предупредили, что в период с 18 по 22 апреля в Московском регионе ожидается аномальная жара. В случае возникновения экстренных ситуаций, требующих помощь, следует звонить по короткому номеру 112.