МЧС предупредило об аномальной жаре в Подмосковье с 18 по 22 апреля

Жителей Московской области ожидает аномально жаркая погода с 18 по 22 апреля. Среднесуточная температура воздуха окажется больше климатической нормы минимум на семь градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Людям, проживающим в регионе, рекомендуют проявлять бдительность во время пребывания на улице.

Если появится необходимость, вызвать сотрудников экстренных оперслужб можно по номеру 112.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит в том числе взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары – трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный все-таки — это видеокамеры», — заявил Воробьев.