Мужчина пытался дать взятку 100 тыс рублей сотруднику ДПС в центре Москвы
СК: москвича задержали за попытку дать взятку 100 тыс рублей инспектору ДПС
Мужчину задержали за попытку дать взятку в размере 100 тыс. рублей инспектору ДПС в центре Москвы. В отношении него открыто уголовное дело по ч. 3 статьи 30, ч. 3 статьи 291 Уголовного кодекса России («Покушение на дачу взятки должностному лицу»), сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
Мужчине предъявили обвинения. По информации следователей, фигурант, сидя в служебной машине ДПС, попытался дать инспектору взятку 100 тыс. рублей. Взамен попросил не составлять протокол об административном правонарушении.
Сотрудник ГАИ не согласился брать взятку. После этого фигуранта задержали силовики.
Ранее в Москве предприниматель попытался дать взятку сотруднику ГАИ из-за фейковой мигалки.