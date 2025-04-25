Мужчина пытался дать взятку 100 тыс рублей сотруднику ДПС в центре Москвы

Мужчину задержали за попытку дать взятку в размере 100 тыс. рублей инспектору ДПС в центре Москвы. В отношении него открыто уголовное дело по ч. 3 статьи 30, ч. 3 статьи 291 Уголовного кодекса России («Покушение на дачу взятки должностному лицу»), сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.