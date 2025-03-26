В Москве бизнесмен попытался дать взятку сотруднику ГАИ из-за фейковой мигалки

В Москве бизнесмен, сдающий в аренду самолеты звездам, попытался дать сотруднику ГАИ 665 тыс. рублей в качестве взятки, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице .

35-летний мужчину остановили, когда он ехал на микроавтобусе Mercedes-Benz со спецсигналами по улице Новолучанской. Сотрудник ГАИ выяснил, что синий проблесковый маячок установлен на авто бизнесмена незаконно.

Чтобы замять дело, мужчина попытался дать инспектору взятку в размере 665 тыс. рублей. Тот не согласился и передал бизнесмена своим коллегам. Мужчину задержали по подозрению в покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ) и доставили в следственный отдел. Его допрашивают.

Как добавляет SHOT, фигурант известен тем, что является директором одного из столичных ЧОП. Он сдает в аренду дорогие автомобили и даже самолеты. Бизнесмен утверждал, что услугами его фирмы пользовались такие звезды, как Филипп Киркоров, Егор Крид и рэпер Элджей.

Ранее в Москве арестовали мужчину, который пытался дать взятку сотруднику ГАИ. Фигурант надеялся, что тот в обмен на деньги не будет составлять протокол о нарушении.