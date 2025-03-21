В Москве арестовали мужчину, который пытался дать взятку сотруднику ГАИ

Зюзинский районный суд Москвы избрал меру пресечения мужчине, который хотел дать взятку сотруднику ГАИ на юго-западе города, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы .

По версии правоохранителей, Хусниддина Ражабова остановили за административное правонарушение. Его попросили пройти в автомобиль 2 ОСБ ГАИ ГУ МВД России по Москве.

В служебной машине мужчина попытался дать взятку инспектору, надеясь, что тот за деньги не будет составлять протокол о нарушении. Сотрудник ГАИ пресек противоправные действия и передал нарушителя сотрудникам полиции.

Мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу). Суд избрал Ражабову меру пресечения в виде заключения под стражу. Он проведет в СИЗО 2 месяца.

Ранее стало известно, что автоблогер Ахмед Венгалби пытался дать взятку сотруднику ГАИ и был задержан. В отношении блогера было возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ.