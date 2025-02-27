Автоблогер Ахмед Венгалби пытался дать взятку сотруднику ГАИ и был задержан

Блогер Ахмед Венгалби (WENGALLBI) попытался дать взятку в размере 100 тыс. руб. сотруднику ГАИ, чтобы тот не составлял на него протокол об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. В итоге 24-летний молодой человек был задержан, сообщает Baza .

Венгалби — известный дагестанский автоблогер. На его аккаунт в Instagram* подписано 7 млн человек. Мужчину задержали и отвезли в ОВД за то, что он попытался дать взятку в размере 100 тыс. руб. сотрудникам ГАИ.

В результате, как сообщает ГСУ СК России по г. Москве, в отношении блогера было возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

По данным следствия, Венгалби с помощью взятки хотел скрыть тот факт, что он находился за рулем в нетрезвом состоянии. Сотрудник ДПС от денег отказался и передал блогера коллегам.

Сейчас с Венгалби проводят следственные действия. Вскоре ему предъявят обвинение и назначат меру пресечения.

Осенью 2024 года стало известно, что Венгалби накопил долг перед налоговой службой России в 1,3 млн рублей. Также у него было 180 неоплаченных штрафов ГАИ.

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