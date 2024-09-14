Блогер Венгалби задолжал налоговой 1,3 млн рублей и не оплатил 180 штрафов

Блогер Ахмед Венгалби, который снимает гоночный шок-контент, накопил долг перед налоговой службой России в 1,3 млн рублей, а также не оплатил 180 штрафов ГАИ на сумму в 286 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash .

Ахмед Алиасхабов (настоящее имя. — Ред.) снимает гоночный контент на дорогах общего пользования. Всего за полгода он накопил 180 штрафов, 60-ю из которых уже занялась Федеральная служба судебных приставов.

Официально у Венгалби есть только ИП с деятельностью в сфере создания контента, производства кино, рекламы и даже образования. Он успел накопить долг перед налоговой в 1 миллион 324 тысячи и 94 рубля.

Из 180 штрафов блогер оплатил только 100, затем остановился. Большинство штрафов — 136 — он получил за превышение скорости, а остальное — за неправильную парковку, тонировку и нарушения дорожной разметки при движении. 170 штрафов он получил, когда управлял BMW М5, а 10 — когда был за рулем Lada Priora, пригнанной из Дагестана в Москву.