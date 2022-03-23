РИАМО - 23 мар. Россия выйдет из Европейской конвенции о защите прав человека 16 сентября 2022 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Это произошло на фоне обострения геополитической обстановки в мире после начала военной спецоперации на Украине.

При этом Россия является одним из основных плательщиков в бюджет СЕ.

РФ вышла из Совета Европы в марте этого года официально. Страна намерена исполнять решения Европейского суда по правам человека, но только в том случае, если они не будут противоречить Конституции РФ.