Иногда приходят сами: ветврач рассказал удивительные истории спасения животных

Главный врач московской ветеринарной клиники и специалист высшей квалификационной категории Михаил Шеляков рассказал РИАМО об удивительных случаях, когда животные сами приходили за помощью.

«За время работы ветеринарный врач начинает понимать без слов, что болит у его пациента, он изучает „язык животных“. Хозяин питомца тоже может объяснить врачу причины беспокойства, это первичный анамнез. Иногда животные приходят за помощью сами, без человека», — заявил Шеляков.

Ветврач привел несколько интересных случаев в подтверждение своих слов. Сейчас в клинике, где он работает, живут две уличные кошки. Животные пришли сами и не хотят уходить. Врачи выходили питомцев и решили оставить их жить в стационаре при клинике.

Шеляков допустил, что кошки могли прийти в клинику на запах еды. Вот только на его практике был и другой случай, который наводит на размышления. Почти у двери ветклиники однажды нашли ворону со сломанным крылом.

«Птица со сломанным крылом долго не проживет. Она не сможет добывать пропитание, не сможет спастись от хищников. Единственный способ выжить — это попросить помощи у человека», — отметил Шеляков.

В итоге врачи выходили ворону и оставили ее у себя. К слову, такие птицы хорошо приспосабливаются к неволе и могут жить довольно долго.

26 апреля отмечается Международный день ветеринарного врача. В эту дату проводятся различные информационные мероприятия, которые каждый год посвящены определенной теме.